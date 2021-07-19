Hande Yener 'Ben daha açığını giyeceğim' dedi işte konserdeki sahne kostümü

Pandemi yasak ve kısıtlamalarının hafiflemesi ve yazın kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle start veren konser akımına Gülşen ve Hande Yener de dahil oldu. Gülşen'in sahnedeki transparan kostümü günlerce sosyal medyanın dilinden düşmedi. Destekleyen de oldu eleştiren de... Hande Yener meslektaşına sonuna kadar destek veren isimlerden oldu. Hatta verdiği bir ropörtajında "Poposu güzelse giysin, ne yapacak" dediği Gülşen için "Ben daha cesurunu, daha açığını giyeceğim" yorumunu yaptıktan sonra ilk konserinde tercih ettiği kıyafet tasarımı ile sosyal medyaya bomba gibi düştü.