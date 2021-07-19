Hande Yener 'Ben daha açığını giyeceğim' dedi işte konserdeki sahne kostümü
Ünlü şarkıcı Hande Yener, meslektaşı Gülşen'in pandemi kısıtlamaları sonrasındaki ilk konserinde giydiği transparan pantolonuna destek vererek "Ben daha cesurunu, daha açığını giyeceğim" demesinin ardından İzmir'in tatil gözdesi Çeşme-Alaçatı'da sahne aldığı konserde kostümüyle dikkat çekti.
Pandemi yasak ve kısıtlamalarının hafiflemesi ve yazın kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle start veren konser akımına Gülşen ve Hande Yener de dahil oldu. Gülşen'in sahnedeki transparan kostümü günlerce sosyal medyanın dilinden düşmedi. Destekleyen de oldu eleştiren de... Hande Yener meslektaşına sonuna kadar destek veren isimlerden oldu. Hatta verdiği bir ropörtajında "Poposu güzelse giysin, ne yapacak" dediği Gülşen için "Ben daha cesurunu, daha açığını giyeceğim" yorumunu yaptıktan sonra ilk konserinde tercih ettiği kıyafet tasarımı ile sosyal medyaya bomba gibi düştü.
ÇEŞME-ALAÇATI'da ünlü bir mekanda sahne alan Hande Yener, yırtık çorapları, kısa iddialı şortu ve parıltılı büstiyeriyle uyumlu saç aksesuarıyla izleyiciden beğeni topladı.
Cesur kostümüyle sosyal medyada adından söz ettiren Hande Yener'e sosyal medyada hem sevenlerinden hem de meslektaşlarından beğeni ve yorum yağdı.
İşte o yorumlardan bazıları...