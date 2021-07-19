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Hande Yener 'Ben daha açığını giyeceğim' dedi işte konserdeki sahne kostümü

Hande Yener 'Ben daha açığını giyeceğim' dedi işte konserdeki sahne kostümü

Ünlü şarkıcı Hande Yener, meslektaşı Gülşen'in pandemi kısıtlamaları sonrasındaki ilk konserinde giydiği transparan pantolonuna destek vererek "Ben daha cesurunu, daha açığını giyeceğim" demesinin ardından İzmir'in tatil gözdesi Çeşme-Alaçatı'da sahne aldığı konserde kostümüyle dikkat çekti.

Hande Yener 'Ben daha açığını giyeceğim' dedi işte konserdeki sahne kostümü

Pandemi yasak ve kısıtlamalarının hafiflemesi ve yazın kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle start veren konser akımına Gülşen ve Hande Yener de dahil oldu. Gülşen'in sahnedeki transparan kostümü günlerce sosyal medyanın dilinden düşmedi. Destekleyen de oldu eleştiren de... Hande Yener meslektaşına sonuna kadar destek veren isimlerden oldu. Hatta verdiği bir ropörtajında "Poposu güzelse giysin, ne yapacak" dediği Gülşen için "Ben daha cesurunu, daha açığını giyeceğim" yorumunu yaptıktan sonra ilk konserinde tercih ettiği kıyafet tasarımı ile sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Hande Yener 'Ben daha açığını giyeceğim' dedi işte konserdeki sahne kostümü

ÇEŞME-ALAÇATI'da ünlü bir mekanda sahne alan Hande Yener, yırtık çorapları, kısa iddialı şortu ve parıltılı büstiyeriyle uyumlu saç aksesuarıyla izleyiciden beğeni topladı.

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Hande Yener 'Ben daha açığını giyeceğim' dedi işte konserdeki sahne kostümü

Cesur kostümüyle sosyal medyada adından söz ettiren Hande Yener'e sosyal medyada hem sevenlerinden hem de meslektaşlarından beğeni ve yorum yağdı.

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Hande Yener 'Ben daha açığını giyeceğim' dedi işte konserdeki sahne kostümü

İşte o yorumlardan bazıları...

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