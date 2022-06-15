Hande Yener, akşam 10'dan sonraki ses yasağını takmadı! Multi Summer Festival'inde çıplak sesiyle gurbetçileri coşturdu...

Halikarnas Entertainment tarafından Rudolf Weber Arena Oberhausen' da yapılan “Multi Summer Festival”inde Gülşen, Hande Yener, Sefo, Simge, Gökhan Türkmen, Mabel Matiz, Ramiz, Summer Cem gibi ünlü isimler Almanya'da yaşayan gurbetçi hayranlarıyla buluştu.