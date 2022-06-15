Hande Yener, akşam 10'dan sonraki ses yasağını takmadı! Multi Summer Festival'inde çıplak sesiyle gurbetçileri coşturdu...
Ünlü isimler önceki akşam Avrupa’nın en büyük festivallerinden bir olan ve Almanya'da düzenlenen ‘Multi Summer Festival’ kapsamında sahne aldı. Ünlü isimlerin sahne performansları ve stilleri dakikalarca ayakta alkışlandı. Multi Summer Festivali bu yıl da 30.000'e yakın seyircisiyle rekor kırmış oldu.
Halikarnas Entertainment tarafından Rudolf Weber Arena Oberhausen' da yapılan “Multi Summer Festival”inde Gülşen, Hande Yener, Sefo, Simge, Gökhan Türkmen, Mabel Matiz, Ramiz, Summer Cem gibi ünlü isimler Almanya'da yaşayan gurbetçi hayranlarıyla buluştu.
Hande Yener Multi Summer Festival 2022 kapsamında, Rudolf Weber Arena Oberhausen’da hayranlarını coşturdu.
Almanya’daki konser sırasında 22.00’den sonra olan ses yasağı nedeniyle kısa kesilmesi istenen konserde Yener, şarkılarını çıplak sesle okumaya devam etti.
Başarılı şarkıcı o geceyi Instagram hesabından paylaştı.