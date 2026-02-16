Hande Ünsal'dan takı itirafı! Fiyatı dudak uçuklattı...
|
Pop müziğin güçlü isimlerinden Hande Ünsal, son konserinde sahne tarzı ve açıklamalarıyla adeta olay yarattı. Derin dekolteli, ışıltılı kostümü ve enerjik performansıyla dikkat çeken şarkıcı, sahne sonrası yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yoğun konser maratonuna devam eden Ünsal, Maslak'ta gerçekleştirdiği performansıyla hayranlarını büyüledi.
Sahneye çıkarken tercih ettiği cesur tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ünsal, şıklığı ve zarafetiyle göz doldurdu.
Konserin ardından yaptığı açıklamada, "Takılarım neredeyse bir ev değerinde," diyerek takıları hakkında da esprili bir yorum yaptı.
Ünsal, aynı zamanda oyunculuğuyla da adından söz ettiren Beren Saat hakkında övgü dolu sözler söyledi. "Ben Beren’e hayranım," diyen Ünsal,
