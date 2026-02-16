BIST 14.369
DOLAR 43,71
EURO 51,89
ALTIN 7.031,24

Hande Ünsal'dan takı itirafı! Fiyatı dudak uçuklattı...

|
Hande Ünsal'dan takı itirafı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Pop müziğin güçlü isimlerinden Hande Ünsal, son konserinde sahne tarzı ve açıklamalarıyla adeta olay yarattı. Derin dekolteli, ışıltılı kostümü ve enerjik performansıyla dikkat çeken şarkıcı, sahne sonrası yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hande Ünsal'dan takı itirafı! Fiyatı dudak uçuklattı... - Resim: 1

Yoğun konser maratonuna devam eden Ünsal, Maslak'ta gerçekleştirdiği performansıyla hayranlarını büyüledi. 

18
Hande Ünsal'dan takı itirafı! Fiyatı dudak uçuklattı... - Resim: 2

Sahneye çıkarken tercih ettiği cesur tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ünsal, şıklığı ve zarafetiyle göz doldurdu.

28
Hande Ünsal'dan takı itirafı! Fiyatı dudak uçuklattı... - Resim: 3

Konserin ardından yaptığı açıklamada, "Takılarım neredeyse bir ev değerinde," diyerek takıları hakkında da esprili bir yorum yaptı.

38
Hande Ünsal'dan takı itirafı! Fiyatı dudak uçuklattı... - Resim: 4

Ünsal, aynı zamanda oyunculuğuyla da adından söz ettiren Beren Saat hakkında övgü dolu sözler söyledi. "Ben Beren’e hayranım," diyen Ünsal, 

48