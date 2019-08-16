Hande Şubaşı iş adamı sevgilisinin adının baş harfini koluna kazıttı!
Ünlü oyuncu Hande Subaşı bir süredir birlikte olduğu iş adamı sevgilisi Alican Ulusoy ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu Hande Subaşı, bir süredir Alican Ulusoy ile aşk yaşamakta. Oldukça mutlu olduğu görülen güzel oyuncu, sevgilisi ile ilgili Instagram hesabından yaptığı son paylaşım yine dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, dünkü paylaşımında ilişkilerinin başlama tarihi belirtti. Subaşı, “Nisan’dan bu yana aşk yaşıyorum” notunu düştü. Subaşı, koluna sevgilisinin adının baş harfini yaptırdığı dövmeyi de takipçileriyle paylaştı. Subaşı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Hande Subaşı kimdir?
Hande Subaşı, 1984 yılında Ankara’da doğmuştur. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi orta okulunu bitirdikten sonra Kadıköy Anadolu Meslek lisesinde okudu. Baba tarafı Elazığlıdır.
İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu.