Hande Soral ve İsmail Demirci sosyal medyadan paylaştı! Lizbon'dan kareler...
İsmail Demirci, eşi Hande Soral ile birlikte Lizbon'da hem iş hem de tatil amaçlı bir geziye çıktı.
İsmail Demirci, Cansu Dere ve Portekizli oyuncu Diogo Morgado'nun başrollerini paylaştığı Portekiz Aşkı filminde hayat verdiği 'Yaman' karakteriyle dikkat çekerken, Lizbon'da hem iş hem de tatil amaçlı bir geziye çıktı.
Ünlü oyuncuya, 8 yıldır evli olduğu Hande Soral eşlik etti. Soral, Lizbon günlerinden kareleri sosyal medya hesabından; "Lizbon günlüğü" notuyla paylaştı.
HANDE SORAL KİMDİR?
1987 doğumlu olan Hande Soral, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji bölümü mezunudur. 2008'de 'Küçük Kadınlar' ile oyunculuk kariyerine başlayan Soral, 'Çalıkuşu', 'Yılanların Öcü', 'Diriliş Ertuğrul' gibi ses getiren yapımlarda televizyon kariyerine devam etti.
İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?
İsmail Demirci, 13 Kasım 1984 doğumlu Türk oyuncudur. Ankara'da dünyaya gelmiş ve ailesi Bulgaristan kökenli Türklerdir. Eğitim hayatına Gazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nde başlamış, ancak oyunculuk tutkusuyla Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne geçiş yaparak 2009 yılında mezun olmuştur.