Hande Soral ve İsmail Demirci müjdeyi duyurdu! Ali bebek doğdu
2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren ve geçen yıl hamile olduğunu açıklayan Hande Soral'dan müjdeli haber dün akşam geldi. Çiftin erkek bebekleri Ali dünyaya geldi.
34 yaşındaki oyuncu Hande Soral ile 37 yaşındaki eşi İsmail Demirci, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçen yıl hamile olduğunu açıklayan Hande Soral'dan müjdeli haber geldi. Çiftin erkek bebekleri dün akşam saatlerinde dünyaya geldi. Soral'ın doktoru bakın ne açıklamada bulundu..
Oyuncu Hande Soral Demirci ile İsmail Demirci çiftinin en mutlu günü... Hande Soral, dün saat 19.50’de anne oldu.
Erkek çocuk sahibi olan çift, Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar.
Doğum, İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşti..