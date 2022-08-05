Hande Sarıoğlu'nun son paylaşımı olay oldu! Ertan Süzgün ile tekrar bir araya geleceğini bakın nasıl duyurdu
Spikerliği ile hafızalara kazınan Hande Sarıoğlu dans videosu sonrası kariyerine son verilmişti. Sarıoğlu yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada paylaştığı Ertan Süzgün ile videosunu paylaşan güzel sunucu "Kalçamın sağı mosmor" notunu düştü, yer yerinden oynadı...
Dans videosu sonrası Haberturk'teki kariyerine son verilen spiker Hande Sarıoğlu yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarıoğlu, Ertan Süzgün ile yaptığı programla çok konuşulmuş, ikili bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Tekrar bir araya geleceklerini duyuran Sarıoğlu sosyal medyadan yayınladığı videoya "Kalçamın sağı mosmor" notunu düştü, o sözleriyle gündeme damga vurdu.
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, yeniden Ertan Süzgün ile program yapacağını duyurdu. Sarıoğlu'nun paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
Evde çektiği oryantal dans videosu nedeniyle Habertürk TV’den ayrılmak zorunda kalan sunucu Hande Sarıoğlu gerek iş gerek özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Habertürk’ten ayrıldıktan sonra çeşitli dijital platformlarda çalışmayan ünlü sunucu, hazırladığı programlarla dikkat çekiyor.