Hande Sarıoğlu'nun son paylaşımı olay oldu! Ertan Süzgün ile tekrar bir araya geleceğini bakın nasıl duyurdu

Dans videosu sonrası Haberturk'teki kariyerine son verilen spiker Hande Sarıoğlu yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarıoğlu, Ertan Süzgün ile yaptığı programla çok konuşulmuş, ikili bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Tekrar bir araya geleceklerini duyuran Sarıoğlu sosyal medyadan yayınladığı videoya "Kalçamın sağı mosmor" notunu düştü, o sözleriyle gündeme damga vurdu.