Hande Sarıoğlu'ndan 'kalpli' göğüs dekoltesi... İnterneti salladı
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı, herkes 'Tersten bakınca kalp görünüyor' yorumunu yaptı.
Sunduğu bahis programında partneriyle yakınlaştığı görüntülerle gündem olan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. Fotoğrafa telefonu ters çevirerek bakılmasını isteyen Sarıoğlu'na takipçilerinden "Göğüslerden dolayı kalp şekli çıktı" yorumu yağdı.
Dans videosundan dolayı Haber türk ile yollarını ayıran başarılı sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sarıoğlu, son olarak cesur göğüs dekolteli bir pozunu yayınladı.
"Telefonu ters çevirin"
Instagram'da 316 bin takipçisi bulunan Hande Sarıoğlu, göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği poza "Telefonu ters çevirin" notunu yazdı. Sarıoğlu'nun paylaşımına yorum yapan onlarca kişi ise "Göğüslerden dolayı kalp şekli çıktı" yorumunu yaptı. Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.