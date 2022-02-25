Hande Sarıoğlu saçlarını kestirdi Instagram'ı salladı işte Hande Sarıoğlu'nun son hali

Dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından çalıştığı kanalla sorunlu bir şekilde ayrılan, ardından da Youtube'de yaptığı yayınlarla adından söz ettiren ünlü sunucu Hande Sarıoğlu imaj değiştirdi. Sarıoğlu'nun saçlarının yeni hali de hayranları tarafından olumlu karşılandı.