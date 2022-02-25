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Hande Sarıoğlu saçlarını kestirdi Instagram'ı salladı işte Hande Sarıoğlu'nun son hali

Hande Sarıoğlu saçlarını kestirdi Instagram'ı salladı işte Hande Sarıoğlu'nun son hali

Oryantal dans ettiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından HaberTürk'teki sunuculuk işinden ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu, yeni imajıyla Instagram'ı salladı.

Hande Sarıoğlu saçlarını kestirdi Instagram'ı salladı işte Hande Sarıoğlu'nun son hali

Dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından çalıştığı kanalla sorunlu bir şekilde ayrılan, ardından da Youtube'de yaptığı yayınlarla adından söz ettiren ünlü sunucu Hande Sarıoğlu imaj değiştirdi. Sarıoğlu'nun saçlarının yeni hali de hayranları tarafından olumlu karşılandı.

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Hande Sarıoğlu saçlarını kestirdi Instagram'ı salladı işte Hande Sarıoğlu'nun son hali

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, arkadaşıyla beraber eğlendiği bir videodaki dans figürleri nedeniyle kanalıyla sorun yaşamış ve ardından Ertan Süzgün'le Youtube yayınlarına başlamıştı.

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Hande Sarıoğlu saçlarını kestirdi Instagram'ı salladı işte Hande Sarıoğlu'nun son hali

İkilinin bu programı sevildi ancak Sarıoğlu ve Süzgün tartışarak yollarını ayırdı, Sarıoğlu da yoluna yalnız devam etti.

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Hande Sarıoğlu saçlarını kestirdi Instagram'ı salladı işte Hande Sarıoğlu'nun son hali

Yaptırdığı estetikleri çekinmeden açıklayan ünlü isim sosyal medyada her paylaşımıyla gündem oluyor. Sarıoğlu bu sefer de imajını tazeledi. 

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