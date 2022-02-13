Hande Sarıoğlu-Murat Dalkılıç yazışması olay 'Metaverse' yorumundan sonra ağzını bozdu hakaret etti

Habertürk'te çalıştığı dönemde, kişisel Instagram hesabından paylaştığı oryantal dans videosu yüzünden spikerlik mesleğinden istifa eden Hande Sarıoğlu, programında metaverse bölümü yaptı. Ünlü spikere ilk yorum ise şarkıcı Murat Dalkılıç'tan geldi. İkilinin yazışmalarına takipçilerin yorum yapması ünlü spikeri kızdırdı. Sinirlerine hakim olmayan Hande Sarıoğlu, ağzını bozdu ve takipçisine hakaret içeren bir yorum yazdı.