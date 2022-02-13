Hande Sarıoğlu-Murat Dalkılıç yazışması olay 'Metaverse' yorumundan sonra ağzını bozdu hakaret etti
Hande Sarıoğlu, programında metaverse bölümü yaptı. Ünlü spikere ilk yorum ise şarkıcı Murat Dalkılıç'tan oldu. İkilinin yazışmalarına takipçilerin yorum yapması ünlü spikeri kızdırdı. Sarıoğlu, takipçisine hakaret etti.
Habertürk'te çalıştığı dönemde, kişisel Instagram hesabından paylaştığı oryantal dans videosu yüzünden spikerlik mesleğinden istifa eden Hande Sarıoğlu, programında metaverse bölümü yaptı. Ünlü spikere ilk yorum ise şarkıcı Murat Dalkılıç'tan geldi. İkilinin yazışmalarına takipçilerin yorum yapması ünlü spikeri kızdırdı. Sinirlerine hakim olmayan Hande Sarıoğlu, ağzını bozdu ve takipçisine hakaret içeren bir yorum yazdı.
Youtube'da program yapan Hande Sarıoğlu, son yayında metaverse bölümü yaptı.
"Metakent’teki arsamı sevgilimin üstüne yaptım" dedi: Hande Sarıoğlu bu anları sosyal medyadan "Metakent’teki arsamı sevgilimin üstüne yaptım" notuyla paylaştı. Spikerin bu paylaşımına şarkıcı Murat Dalkılıç'tan cevap gecikmedi.
Murat Dalkılıç Sarıoğlu'nun paylaşımına gülücük emojisi attı. Sarıoğlu ise ünlü şarkıcının yanıtına uzun uzun yanıt verdi.