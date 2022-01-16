Hande Sarıoğlu kötü haberi verdi! Takipçileri isyan etti: Yastıklara gerek kalmadı
Habertürk TV'den olaylı kovulmasıyla tanınan Hande Sarıoğlu hayranlarına kötü haberi verdi.
Kişisel Instagram hesabından yayınladığı oryantal dans videosundan dolayı Habertürk'teki işine son verilen Hande Sarıoğlu, YouTube'da Ertan Süzgün ile yapmaya başlamıştı.
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Programda tavırları ve kıyafetleriyle Sarıoğlu sansasyon yaratmaya devam ediyor.
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Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu son programına dans hocasını Aleyna Çalışkan’ı davet etmişti.
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Sarıoğlu alıştırma yaparken Ertan Süzgün'ü de arkasına oturtmuştu.
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