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Hande Sarıoğlu kötü haberi verdi! Takipçileri isyan etti: Yastıklara gerek kalmadı

Hande Sarıoğlu kötü haberi verdi! Takipçileri isyan etti: Yastıklara gerek kalmadı

Habertürk TV'den olaylı kovulmasıyla tanınan Hande Sarıoğlu hayranlarına kötü haberi verdi.

Hande Sarıoğlu kötü haberi verdi! Takipçileri isyan etti: Yastıklara gerek kalmadı

Kişisel Instagram hesabından yayınladığı oryantal dans videosundan dolayı Habertürk'teki işine son verilen Hande Sarıoğlu, YouTube'da Ertan Süzgün ile yapmaya başlamıştı.

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Hande Sarıoğlu kötü haberi verdi! Takipçileri isyan etti: Yastıklara gerek kalmadı

Programda tavırları ve kıyafetleriyle Sarıoğlu sansasyon yaratmaya devam ediyor.

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Hande Sarıoğlu kötü haberi verdi! Takipçileri isyan etti: Yastıklara gerek kalmadı

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu son programına dans hocasını Aleyna Çalışkan’ı davet etmişti.

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Hande Sarıoğlu kötü haberi verdi! Takipçileri isyan etti: Yastıklara gerek kalmadı

Sarıoğlu alıştırma yaparken Ertan Süzgün'ü de arkasına oturtmuştu.

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