Hande Sarıoğlu ilk kez konuştu! Peçeli dans videosuyla Habertürk'teki işinden oldu

Hande Sarıoğlu videoda yüzü peçeli şekilde oryantal yapıyordu. Dansözlere taş çıkartan Hande Sarıoğlu'nun bu görüntüleri kısa sürede günün en çok konuşulanlarından oldu. Haber kanalında spikerlik gibi ciddi bir görev üstlendiği için Hande Sarıoğlu hayli sert eleştiriler de aldı.