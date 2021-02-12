Hande Sarıoğlu ilk kez konuştu! Peçeli dans videosuyla Habertürk'teki işinden oldu
Oryantal yapan Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu kanalla yollarını ayırdı. Kovulduğu söylenen spiker konuştu...
32 yaşındaki Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, 134 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Peçe takıp oryantal yapan Hande Sarıoğlu'nun bu yüzden işine son verildiği iddia edildi. Kovulduğu söylenen Hande Sarıoğlu suskunluğunu bozdu ve konuştu.
Habertürk kanalının ekran yüzlerinden Hande Sarıoğlu, 'kovuldu' iddiası ile gündeme oturdu. Spor spikeri olarak Habertürk'te çalışan Hande Sarıoğlu'nu işinden eden ise sosyal medya hesabından paylaştığı bir video oldu.
Hande Sarıoğlu'nun olan oryantal videosu - tıkla
Hande Sarıoğlu videoda yüzü peçeli şekilde oryantal yapıyordu. Dansözlere taş çıkartan Hande Sarıoğlu'nun bu görüntüleri kısa sürede günün en çok konuşulanlarından oldu. Haber kanalında spikerlik gibi ciddi bir görev üstlendiği için Hande Sarıoğlu hayli sert eleştiriler de aldı.
Hande Sarıoğlu'nun videosu HaberTürk yönetiminde büyük rahatsızlığa neden oldu. Kanal yönetimi video yayılınca Hande Sarıoğlu'nu önce ekrandan kesti. Ardından da ünlü spikerin iş akdi feshedildi.