Hande Erçel'le gece yarısı paylaştığı poz olay oldu Murat Dalkılıç aşka geldi
Hande Erçel'in, annesini kaybetmesinin ardından yeniden bir araya geldiği sevgilisi Murat Dalkılıç, gece yarısı 'Aşkım' notuyla mutluluk pozlarını paylaştı.
Geçtiğimiz Ocak ayında annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile birlikte tatiline devam ediyor. İkili tatillerinden fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmezken, Murat Dalkılıç'tan gece yarısı olay yaratan bir paylaşım geldi.
Aşka gelen Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel ile pozunu “Mi Amor” (Aşkım) notuyla paylaştı. Pozlarını Instagram'ın hikayeler bölümünde yayınlayan Murat Dalkılıç'a diğer magazin sayfalarında yüzlerce yorum geldi.
Peki sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç kimdir?: Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Babası Mehmet Sedat Dalkılıç, annesi Hanife Kural'dır.
İlk ve orta öğretimini Kuşadası'nda tamamladı. O dönemde basketbolcu olmaya karar verdi. Bir yandan da müzik, resim ve basketbolun dışındaki diğer sosyal faaliyetleri de hobi olarak yapıyordu.