Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu! Aklanacak mı, suçlanacak mı?
Ünlüler camiasını sarsan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında, geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu’na giderek saç ve kan örneği veren ünlü oyuncu Hande Erçel ile ilgili beklenen haber geldi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen detaylı incelemelerin ardından düzenlenen rapor, soruşturmanın seyrini değiştirecek netliğe ulaştı. Ünlü oyuncunun aylar süren geriye dönük kullanım verilerini de içeren rapor, bugün itibarıyla soruşturma dosyasına girdi. Test sonucunda ne çıktı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıkarılmış, yurt dışından Türkiye'ye gelerek ifade vermişti.
İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Erçel'in test sonucu çıktı.
12Punto'nun haberine göre, Erçel’den alınan saç, kan ve idrar örneklerinin sonuçları çıktı. Ünlü oyuncunun uyuşturucu testinin negatif çıktığı belirtildi.
"SAĞLIKLI YAŞAMA DİKKAT EDERİM"
Erçel ifadesinde şöyle demişti:
"Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim. 13 yıldır ekranların önündeyim. Etkileyebileceğim bir kitlem olduğunun farkındayım. Bu sebeple yaşantıma dikkat ediyorum.