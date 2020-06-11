Hande Erçel'in reklam kazancı dudak uçuklattı! Kas şovuna milyonlar yağdı

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin ile 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle izleyici karşısına geçecek olan oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Erçel'in son olarak paylaştığı pozları ise yine 2 milyona yakın beğeni alarak sosyal medyayı salladı.