Hande Erçel'in reklam kazancı dudak uçuklattı! Kas şovuna milyonlar yağdı
Oyuncu Kerem Bürsin ile yeni dizide rol alacak olan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Erçel'in karın kasları dikkatleri çekti.
Yakın zamanda Kanal D'de yayımlanan Azize dizisinin reytinglerinin iyi gelmemesi üzerine ekranlara veda eden güzle oyuncu Hande Erçel, bu kez FOX ekranlarından yeni projesiyle sevenlerinin karşısına geçmeye hazırlanıyor.
Başarılı oyuncu Kerem Bürsin ile 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle izleyici karşısına geçecek olan oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Erçel'in son olarak paylaştığı pozları ise yine 2 milyona yakın beğeni alarak sosyal medyayı salladı.
Vücuduyla, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, herkesi büyülemeye devam ediyor. Erçel'in beğeni yağan fotoğraflarında karın kasları da dikkat çekti.
"750 bin TL aldı": Oyuncu Hande Erçel setlerin durduğu, konserlerin iptal edildiği karantina günlerinde yeni bir anlaşmaya imza attı. Bir giyim firmasının yüzü oldu. Yeni koleksiyon tanıtımı için 750 bin TL aldı.