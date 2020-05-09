Hande Erçel'in reklam kazancı ağızları açık bıraktı bakın ne kadar kazandı

Murat Dalkılıç ve yeğeni Mavi ile gündeme sıklıkla gelen başarılı oyuncu Hande Erçel bu kez bambaşka bir sebeple magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Buğra Gülsoy ile beraber rol aldığı dizisinde hüsrana uğrayan Erçel, şimdilerde reklamların aranan yüzü oldu.