Hande Erçel'in reklam kazancı ağızları açık bıraktı bakın ne kadar kazandı
Hande Erçel, son olarak hem bir giyim markasının hem de bir kozmetik markasının yüzü oldu. Güzel oyuncunun kazancı ise duyanların ağzını açık bıraktı.
Murat Dalkılıç ve yeğeni Mavi ile gündeme sıklıkla gelen başarılı oyuncu Hande Erçel bu kez bambaşka bir sebeple magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Buğra Gülsoy ile beraber rol aldığı dizisinde hüsrana uğrayan Erçel, şimdilerde reklamların aranan yüzü oldu.
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2017 yılında bir giyim markasının reklamlarında boy gösteren güzel oyuncu, ardından iki ayrı kozmetik markasıyla iş birliği yaptı. Erçel'in bu işlerden kazancı ise dudak uçuklatan cinsten.
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Hande Erçel'in, bu reklamların birinden yıllık 750 bin TL, birinden ise 800 bin TL ücret aldığı iddia edildi.
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Sosyal medyadaki 12.4 milyonluk takipçi sayısıyla markaların favorisi haline gelen Erçel, karantinada olmasına rağmen yeni işbirliğini duyurdu.
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