Hande Erçel'in mutlu günü! Ablası doğum yaptı
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bugün doğum yaptı. Teyze olan Hande Erçel ablasını bir an bile yalnız bırakmadı.
Hande Erçel bugün mutlu bir haberle güne başladı. Erçel'in ablası Gamze Erçel bu sabah doğum yaptı. Doğum yapan Gamze Erçel ve kızı Mavi Aylin'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
113
Geçtiğimiz Ocak ayında annelerinin vefat haberleriyle sarsılan Erçel kardeşlerin hayatlarına "Mavi Aylin" dahil oldu. Gamze Erçel, doğan çocuğuna annesinin adını verdi.
213
En büyük destekçisi kardeşi hamileliği boyunca Gamze Erçel'in en büyük destekçisi kardeşi Hande Erçel oldu. Ablasının her zaman yanında olan güzel oyuncu Gamze Erçel'e her alanda yardımcı oluyor.
313
Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’in kızı Mavi Aylin için bankada 500 bin liralık hesap açtı. İlk kez teyze olma heyecanı yaşayan oyuncu Hande Erçel yeğeni için hiçbir masraftan kaçınmadı.
413