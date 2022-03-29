Hande Erçel'in mini bluzu hem yürek hem cep yaktı ip askılı bluzun fiyatı olay
Süper mini şortuyla poz veren Hande Erçel, küçücük ip askılı bluzu için minik çaplı bir servet ödeyerek sosyal medyanın diline düştü.
Son olarak rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ancak mutluluğu kısa süren güzel oyuncu Hande Erçel, paylaşımları ve kombinleriyle sık sık konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde yurt dışında tatil yapan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Güzelliği ve yer aldığı projelerle sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, tercih ettiği kıyafetlerle de gündeme gelmeye devam ediyor.
Şimdilerde yurt dışında tatil yapan oyuncu, 12 bin TL'lik ip askılı bluzu ve 24 bin TL değerindeki çantasıyla poz verdi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 27,2 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, son olarak mini şortu ve ip askılı bluzu ile ayna karşısında poz veren oyuncunun kombinin değeri ortaya çıktı.
Fenomenler Nerede Giyinmiş isimli Instagram hesabının haberine göre, Erçel'in ip askılı sarı bluzu 12 bin 200, sarı çantası 23 bin 749, şortu ise 400 TL.