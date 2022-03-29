Hande Erçel'in mini bluzu hem yürek hem cep yaktı ip askılı bluzun fiyatı olay

Son olarak rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ancak mutluluğu kısa süren güzel oyuncu Hande Erçel, paylaşımları ve kombinleriyle sık sık konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde yurt dışında tatil yapan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Güzelliği ve yer aldığı projelerle sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, tercih ettiği kıyafetlerle de gündeme gelmeye devam ediyor.