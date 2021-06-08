Hande Erçel'in kazandığı tazminat belli oldu! 'Bazlama surat' yorumunu affetmedi
Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci sezonuyla ekrana dönecek olan Hande Erçel'in 'bazlama surat' davasında karar çıktı.
Sen Çal Kapımı dizisinin 27 yaşındaki yıldızı Hande Erçel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp, 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etmişti.
Erçel avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek, cezalandırılmasını talep etmişti.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, 'hakaret' suçundan Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası vermişti. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrilmişti.
Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.