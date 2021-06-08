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Hande Erçel'in kazandığı tazminat belli oldu! 'Bazlama surat' yorumunu affetmedi

Demirören Haber Ajansı
Hande Erçel'in kazandığı tazminat belli oldu! 'Bazlama surat' yorumunu affetmedi

Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci sezonuyla ekrana dönecek olan Hande Erçel'in 'bazlama surat' davasında karar çıktı.

Hande Erçel'in kazandığı tazminat belli oldu! 'Bazlama surat' yorumunu affetmedi

Sen Çal Kapımı dizisinin 27 yaşındaki yıldızı Hande Erçel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp, 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etmişti.

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Hande Erçel'in kazandığı tazminat belli oldu! 'Bazlama surat' yorumunu affetmedi

Erçel avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek, cezalandırılmasını talep etmişti.

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Hande Erçel'in kazandığı tazminat belli oldu! 'Bazlama surat' yorumunu affetmedi

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, 'hakaret' suçundan Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası vermişti. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrilmişti. 

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Hande Erçel'in kazandığı tazminat belli oldu! 'Bazlama surat' yorumunu affetmedi

Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. 

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