Hande Erçel'in karantina pozları büyüledi! Beğeni rekorları kırdı

Dünya genelinde 300 binden fazla insanın hayatına mal olan corona virüs salgını sonrası ünlüler de kendilerini evlerinde karantinaya aldılar. Karantinayı sevgilisi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile beraber geçiren güzel oyuncu Hande Erçel'den sevenlerine güzel bir sürpriz geldi.