Hande Erçel'in karantina pozları büyüledi! Beğeni rekorları kırdı
Korona salgını sonrası karantina günlerini sevgilisi Murat Dalkılıç'la beraber geçiren oyuncu Hande Erçel'in son paylaşımı beğeni rekorları kırdı.
Dünya genelinde 300 binden fazla insanın hayatına mal olan corona virüs salgını sonrası ünlüler de kendilerini evlerinde karantinaya aldılar. Karantinayı sevgilisi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile beraber geçiren güzel oyuncu Hande Erçel'den sevenlerine güzel bir sürpriz geldi.
Güzelliğiyle herkesi büyüleyen başarılı oyuncu Hande Erçel, son paylaşımıyla sosyal medya platformu Instagram'ı salladı. Erçel'in takipçilerinin beğenisine sunduğu pozları kısa sürede 1,5 milyondan fazla beğeni alarak rekor kırdı.
Instagram hesabında 12 milyondan fazla takipçisi olan oyuncu Hande Erçel'in pozları beğeni rekorları kırarken, sevenleri yorum yağmuruna da tuttu.
Güzelliğiyle göz dolduran Hande Erçel'e ablası Gamze Erçel'den de "Bu ne güzellik" yorumu geldi. Hande Erçel paylaştığı fotoğraflarla 'Karantinanın en güzeli Hande Erçel' dedirtti.