Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel estetik için ameliyat masasına yattı bakın sebebi ne

Kerem Bürsin ile beraber FOX TV ekranlarında başrol oynayan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında kızı Mavi'yi kucağına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Erçel, kızını kendisi büyütmek isteyince Fahriye Evcen gibi ekranlara ara verdi.