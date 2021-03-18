Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel estetik için ameliyat masasına yattı bakın sebebi ne
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, estetik işlemler için ameliyat masasına yattı. 2019 yılında anne olan Erçel, eski fiziğine kavuşmak için harekete geçti.
Kerem Bürsin ile beraber FOX TV ekranlarında başrol oynayan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında kızı Mavi'yi kucağına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Erçel, kızını kendisi büyütmek isteyince Fahriye Evcen gibi ekranlara ara verdi.
Bu süre zarfında doğumdan önceki fiziğine dönmek istediğinin kararını alan Gamze Erçel, aldığı kararın ardından estetik ameliyat için operasyon masasına yattı.
Gamze Erçel, meme dikleştirme ve liposuction ameliyatı oldu.
Öte yandan Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi var ve sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.