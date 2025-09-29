Hande Erçel'e bir kötü haber daha! Dizisi reytinglerde çakıldı...
Ünlü oyuncu Hande Erçel, özel hayatındaki ayrılık sonrası ekran yolculuğunda da hayal kırıklığı yaşadı. İş insanı Hakan Sabancı ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Erçel, yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı” ile dönüş yaptı ancak yapım, reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi. Hakan Sabancı ayrılığı sonrası ekrana dönen Hande Erçel’in yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı” reytinglerde düşüş yaşadı. Sosyal medyada “Hem aşkta hem işte kaybetti” yorumları gündem oldu.
Barış Arduç ile başrolü paylaştığı ve Güney Kore yapımı “Queen of Tears” uyarlaması olan dizi, yayınlanan ikinci bölümüyle birlikte tüm kategorilerde düşüşe geçti. Eleştirilerde, dizinin sadece iki karakterin aşk hikâyesine odaklanması ve entrika ile yüksek tempodan uzak olması, seyircinin ilgisini çekmemesinin nedeni olarak gösterildi.
“Erken Final Mi Yapacak?” Sorusu Gündemde
Reytinglerde yaşanan bu kayıp sonrası kulislerde, “Aşk ve Gözyaşı erken final yapabilir mi?” sorusu yankılanmaya başladı.
SOSYAL MEDYADA KONUŞULUYOR
Sosyal medyada ise durum, Erçel’in özel hayatıyla da ilişkilendirildi. Kullanıcılar, “Hande Erçel hem aşkta hem işte kaybetti” yorumlarıyla gündemi hareketlendirdi.