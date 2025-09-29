Hande Erçel'e bir kötü haber daha! Dizisi reytinglerde çakıldı...

Barış Arduç ile başrolü paylaştığı ve Güney Kore yapımı “Queen of Tears” uyarlaması olan dizi, yayınlanan ikinci bölümüyle birlikte tüm kategorilerde düşüşe geçti. Eleştirilerde, dizinin sadece iki karakterin aşk hikâyesine odaklanması ve entrika ile yüksek tempodan uzak olması, seyircinin ilgisini çekmemesinin nedeni olarak gösterildi.