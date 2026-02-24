Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım! ''Yakışıklım'' notu kısa sürede sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, rol aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ve herkes tarafından çok konuşulan ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Erçel, son olarak sosyal medya hesabından ''yakışıklım'' notunu düşerek yaptığı o paylaşımla gündeme geldi. Paylaşım, kısa süre içinde beğeni ve yorum rekoru kırdı.