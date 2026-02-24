Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım! ''Yakışıklım'' notu kısa sürede sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerinden biri haline geldi. Her yaptığıla gündeme gelen ve çok konuşulan Erçel, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeri yerinden oynattı. Gönderiye ''yakışıklım'' notunu yazan ünlü oyuncunun o paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Özellikle sosyal medyayı aktif bir şekilde kullan ünlü oyuncu, her paylaşımıyla binlerce yorum ve beğeni alıyor.