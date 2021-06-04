Hande Erçel'den sevgilisi Kerem Bürsin'e romantik kutlama bakın neler yazdı
Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününde romantik bir fotoğraf ve not paylaştı, Instagram'dan yayımladı.
Magazin gündeminin en çok konuşulan çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin, mutlu birlikteliklerine devam ediyorlar. İkili, Maldivler tatilinin dönüşünde hayranları tarafından el ele görüntülendi. Aşkları ilk kez bu şekilde belgelendi.
Son olarak ise Hande Erçel, Kerem Bürsin doğum gününü romantik bir not ve pozla kutladı. Erçel, paylaşımını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptı.
Erçel, paylaşımına ''Güneş ışığı gibi hisseden insanlara yakın olun... Hayatımın en eğlenceli parçası, sana sahip olduğum için çok şanslıyım'' notunu düştü.
Kerem Bürsin de sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve ''Gün ışığım'' sözleri ile karşılık verdi. Erçel'in paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.