Hande Erçel'den Milano kaçamağı! Paylaşımları olay...
Hande Erçel, Milano’dan paylaştığı şık pozlarıyla sanal medyada büyük beğeni topladı. Erçel’in sade ve şık tarzı hayranlarından tam not aldı.
Başarılı oyuncu Hande Erçel, İtalya’nın Milano kentinde çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Erçel’in paylaştığı görüntüler, kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Hande Erçel, Milano’dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekti.
Oyuncunun tarzı kısa sürede sosyal medyada yayınladığı karelerine binlerce beğeni ve yorum aldı.
