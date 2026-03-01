BIST 13.718
Hande Erçel'den Milano kaçamağı! Paylaşımları olay...

Hande Erçel, Milano’dan paylaştığı şık pozlarıyla sanal medyada büyük beğeni topladı. Erçel’in sade ve şık tarzı hayranlarından tam not aldı.

Hande Erçel'den Milano kaçamağı! Paylaşımları olay... - Resim: 1

Başarılı oyuncu Hande Erçel, İtalya’nın Milano kentinde çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Hande Erçel'den Milano kaçamağı! Paylaşımları olay... - Resim: 2

Erçel’in paylaştığı görüntüler, kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Hande Erçel'den Milano kaçamağı! Paylaşımları olay... - Resim: 3

Hande Erçel, Milano’dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekti.

Hande Erçel'den Milano kaçamağı! Paylaşımları olay... - Resim: 4

Oyuncunun tarzı kısa sürede sosyal medyada yayınladığı karelerine binlerce beğeni ve yorum aldı.

