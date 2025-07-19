Hande Erçel'den Lübnan çıkarması! Sevgilisi yalnız bırakmadı...
Ünlü oyuncu Hande Erçel, modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katılarak güzelliğiyle göz kamaştırdı. Etkinlikte, giydiği şık kıyafetle büyük beğeni toplayan Erçel, geceye sevgilisi Hakan Sabancı ile katıldı. Çiftin birlikte olduğu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki düğününe katılarak güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Etkinlikte, giydiği şık kıyafetle büyük beğeni toplayan Erçel, geceye sevgilisi Hakan Sabancı ile katıldı. Çiftin birlikte olduğu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
Başarılı oyuncu, modanın kalbinin attığı Milano ve Paris Moda Haftası’nda sergilediği stil ile dikkatleri üzerine çekmişti. Gelişen ilişkisi ve kariyerine dair sıkça konuşulan Hande Erçel, sosyal medyada da oldukça aktif. Geçtiğimiz günlerde, Paris’te yalnız başına gerçekleştirdiği iş seyahatiyle ilgili açıklama yapmış ve "Bu tarz gezilerde genellikle yalnızım, ancak tatillerde birlikte vakit geçiriyoruz" diyerek ayrılık iddialarına net bir yanıt vermişti
31 yaşındaki Hande Erçel, son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ile Roma-Paris hattında keyifli bir yolculuk yapmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde ABtalks adlı YouTube programında samimi itiraflarda bulunan Erçel, "Ben kendimi tanımlayamıyorum, insanlar benim yerime anlatsın" diyerek farklı bir Hande’yi tanımladığını vurgulamıştı.