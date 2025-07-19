Hande Erçel'den Lübnan çıkarması! Sevgilisi yalnız bırakmadı...

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Başarılı oyuncu, modanın kalbinin attığı Milano ve Paris Moda Haftası’nda sergilediği stil ile dikkatleri üzerine çekmişti. Gelişen ilişkisi ve kariyerine dair sıkça konuşulan Hande Erçel, sosyal medyada da oldukça aktif. Geçtiğimiz günlerde, Paris’te yalnız başına gerçekleştirdiği iş seyahatiyle ilgili açıklama yapmış ve "Bu tarz gezilerde genellikle yalnızım, ancak tatillerde birlikte vakit geçiriyoruz" diyerek ayrılık iddialarına net bir yanıt vermişti