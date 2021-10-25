Hande Erçel'den kaybettiği annesi için ağlatan doğum günü mesajı
Ünlü oyuncu Hande Erçel vefat eden annesinin doğum gününü Instagram'dan yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
Hande Erçel 25 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Annesine olan özlemi her geçen gün artan 27 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. 27 yaşındaki ünlü oyuncu Erçel, 2019 yılında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in doğum gününde yürek burkan bir paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in uzun süre kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 2019 yılının ilk günlerinde sabaha karşı İstanbul'da hayatını kaybetmişti. 48 yaşındaki annesinin ölümüyle yıkılan Hande Erçel, kanserden kaybettiği annesinin doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Annesinin çocukluk fotoğrafını yayınlayan Erçel, gönderisinde annesine şu sözlerle seslendi:
"Hala o küçük kız çocuğusun sen,
Benim içimde hissettiğim bütün aykırılıklarsın, heyecansın.
Git gide sana benziyorum farkındayım,bunu çok seviyorum...
Ve çok güzelsin Anne...
Yeni yaşın sonsuz denizlerde yüzerek geçsin."
"Aşk Laftan Anlamaz", "Güneşin Kızları" ve "Siyah İnci" gibi birçok projede rol alan Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda bu fotoğrafı, "Seni çok özledim anne!" notu ile paylaşmıştı.