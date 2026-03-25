Hande Erçel’den flaş açıklama! Yakalama kararı sonrası ilk kez konuştu
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel, sessizliğini bozarak iddialara ilişkin ilk kez konuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin ortaya atılan iddialar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ileri sürülürken, yurt dışında olduğu belirtilen Hande Erçel hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
"ÜLKEME DÖNEREK İFADEMİ VERECEĞİM"
Erçel, yakalama kararının ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı:
"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."
16 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltı kararı verilen isimler şöyle: Fikret Orman, Güzüde Aksoy(Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari.