Hande Erçel'den ayrıldı ABD'ye giden Kerem Bürsin kaza yaptı dendi! Menajerinden açıklama: Sağlık durumu...
Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel'le yollarını ayıran ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den hayranlarını korkutan haber gelince menajeri açıklama yaptı.
Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşkı rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizinin setinde başlamıştı. İlişkileri Maldivler tatilinde belgelenen çift, dizinin final yapmasından kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.
Ayrılık sonrası ilk hamle Hande Erçel'den geldi. Erçel, Bürsin ile yer aldığı bütün fotoğrafları Instagram sayfasından kaldırdı.Çok geçmeden Kerem Bürsin de aynı hamleyi yaptı.
Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in menajerlerinin, iki oyuncunun kariyerlerini düşünerek, bu ilişkinin bitmesi yönünde baskı yaptıkları öne sürüldü.
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra soluğu Amerika’da almıştı.