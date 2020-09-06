Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç'ın boyu olay oldu! Twitter'dan isyan etti
Pop müziğin sevilen ismi 37 yaşındaki Murat Dalkılıç boyu ile sosyal medyada olay oldu.
Bir küs bir barışık olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, Haziran ayının sonunda üç yıllık ilişkilerini bitirmiş ve ikilinin hayranları evlenmelerini beklerken ayrılan çiftin aldığı kararla neye uğradığını şaşırtmıştı.
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Haber sitelerinde yer alan bir iddia ünlü şarkıcı Murat Daldılıç'ı sinirlendi.
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Bazı biyografilerde boyu ile yazılanlarla ilgili Dalkılıç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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37 yaşındaki şarkıcı, "İyi de benim boyum 1.71 değil ki" mesajını paylaştı.
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