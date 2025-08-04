Hande Erçel yurtdışından sonra şimdi de kendini Bodrum sularına bıraktı...
Geçen ay sevgilisi Hakan Sabancı ile Yunanistan'a giden, ardından İtalya'da soluğu alan oyuncu Hande Erçel bu kez rotayı Bodrum'a çevirdi.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hakan Sabancı ile Yunanistan'da tatil yapan, ardından İtalya'dan kareler paylaşan Hande Erçel bu kez tatil için Bodrum'u tercih etti.
AİLESİ İLE TATİLDE
Geçen ay da sevgilisiyle önce Yunanistan'a oradan da İtalya'ya giden Hande Erçel şimdi de kız kardeşi Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor.
İSKELEDE GÖRÜNTÜLENDİ
Önceki gün Türkbükü'nde kaldıkları evin iskelesine inen Hande Erçel, deniz keyfi yaparken görüntülendi.
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. Erçel 31 yaşında, 1.76 metre boyunda ve Akrep burcudur. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğmuştur.