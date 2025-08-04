Hande Erçel yurtdışından sonra şimdi de kendini Bodrum sularına bıraktı...

AİLESİ İLE TATİLDE

Geçen ay da sevgilisiyle önce Yunanistan'a oradan da İtalya'ya giden Hande Erçel şimdi de kız kardeşi Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor.