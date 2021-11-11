Hande Erçel yerin dibine girdi Utandıran 'Kerem Bürsin' sorusu

Oyuncu Hande Erçel, bağlı olduğu menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Erçel, Kerem Bürsin ile ilgili gelen bir soru karşısında neye uğradığını şaşırdı. Erçel'e sevgilisi Kerem Bürsin'in "Sarhoş olduğumda soyunuyorum" sözleri hatırlatıldı. Güzel oyuncu, bir muhabirin "Size hiç denk geldi mi?" sorusu karşısında önce şaşırdı sonra da utandı.