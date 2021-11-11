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Hande Erçel yerin dibine girdi Utandıran 'Kerem Bürsin' sorusu

Hande Erçel yerin dibine girdi Utandıran 'Kerem Bürsin' sorusu

Güzel oyuncu Hande Erçel, gazetecilerin "Kerem Bürsin sarhoş olduğunda sizin yanınızda soyunuyor mu?" sorusu karşısında hem şaşırdı hem utandı.

Hande Erçel yerin dibine girdi Utandıran 'Kerem Bürsin' sorusu

Oyuncu Hande Erçel, bağlı olduğu menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Erçel, Kerem Bürsin ile ilgili gelen bir soru karşısında neye uğradığını şaşırdı. Erçel'e sevgilisi Kerem Bürsin'in "Sarhoş olduğumda soyunuyorum" sözleri hatırlatıldı. Güzel oyuncu, bir muhabirin "Size hiç denk geldi mi?" sorusu karşısında önce şaşırdı sonra da utandı.  

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Hande Erçel yerin dibine girdi Utandıran 'Kerem Bürsin' sorusu

Erçel,  "Yok hiç denk gelmedi" cevabını vererek utangaç tavırlar sergiledi. Güzel oyuncu, "Kerem ile enerjilerimiz ve elektriğimiz tutuyor" diyerek aracına bindi ve evinin yolunu tuttu.

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Hande Erçel yerin dibine girdi Utandıran 'Kerem Bürsin' sorusu

Kendisine gelen tekliflerin olduğunu söyleyen Erçel, "Henüz netleşmiş bir projem yok" dedi.

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Hande Erçel yerin dibine girdi Utandıran 'Kerem Bürsin' sorusu

Oyuncu arkadaşı Bensu Soral'la gittikleri Amerika tatili sorulunca, "Çok güzel geçti. Kız kıza kafamıza göre çıktık eğlendik, yürüdük güzel yemekler yedik ve döndük" dedi. Bensu Soral'la aynı kıyafeti giyip sosyal medyadan paylaşmaları hatırlatılan Erçel, "Bilerek yaptık, fark etmez. Pişti olmayı umursamadık" ifadelerini kullandı.

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