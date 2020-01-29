Hande Erçel yeğeninin göbek bağını kesti Murat Dalkılıç da yalnız bırakmadı

''Yanımdan hiç ayrılmayan bana destek olan güç veren ama zaman zaman uyuyakalan eşim @caneryldrmm hiç konuşmadan sadece yanımda olmasıyla desteğini hissettiğim @handemiyy ve tüm aileme, normal hatta suda doğumu o kadar çok istememe rağmen yaklaşık 30 saatten sonra 'ben yapamayacağım artık dayanamıyorum pes ediyorum sezaryen istiyorum!' feryatlarımı o güzel ilgisi ve motivasyonuyla dindiren, bir dakika uyku uyumayan canım ebem @gamzeebe başından beri sonsuz güven duyduğum, doğum için en doğal yöntemleri seçen, aklımdaki tüm soru işaretlerini yok eden sevgili hocam @dryusufolgac‘a çok çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız.''