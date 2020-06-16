Hande Erçel yeğeni Mavi ile paylaştı kısa sürede binlerce beğeni aldı
Murat Dalkılıç'ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile beraber çekildiği fotoğrafını paylaşınca beğenileri havada kaptı.
Son günlerde Kerem Bürsin ile beraber rol aldığı dizisi ''Sen Çal Kapımı''nın tanıtımıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak yeğeni ile fotoğrafını paylaşan Erçel, beğenileri kaptı.
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Oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yi ziyaret etti. Minik bebeği özleyen Erçel, Instagram hesabından yeğeni ile yeni çekildiği pozunu paylaştı. Erçel’in paylaşımına yüz binlerce beğeni geldi.
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Peki, Hande Erçel kimdir?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürdü.
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Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.
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