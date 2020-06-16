Hande Erçel yeğeni Mavi ile paylaştı kısa sürede binlerce beğeni aldı

Son günlerde Kerem Bürsin ile beraber rol aldığı dizisi ''Sen Çal Kapımı''nın tanıtımıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak yeğeni ile fotoğrafını paylaşan Erçel, beğenileri kaptı.