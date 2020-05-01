Hande Erçel ve yeğeninin pozları beğeni rekoru kırıyor teyzesinin kopyası!
Hande Erçel, minik yeğeni Aylin Mavi ile olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yorumlar ve beğeniler gecikmedi. Hande Erçel'in paylaşımına kısa sürede 1,5 milyondan fazla beğeni geldi.
Corona virüsü nedeniyle evinden çıkmayan ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kuralı yeğeni Aylin Mavi için bozdu. Minik bebeği ziyarete giden Erçel, Instagram hesabından yeğeni ile pozlarını paylaştı. Erçel’in paylaşımına sadece iki saat içinde 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.
19
Erçel, Aylin Mavi ile fotoğraflarını gökkuşağı emojisi ile paylaştı.
29
Hande Erçel'in paylaşımına takipçilerinden çok sayıda "Maşallah" yorumu yağdı.
39
Takipçileri yeğeni Mavi'yi Hande Erçel'e benzettikleri yorumlarını sık sık paylaşıyorlar.
49