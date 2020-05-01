Hande Erçel ve yeğeninin pozları beğeni rekoru kırıyor teyzesinin kopyası!

Corona virüsü nedeniyle evinden çıkmayan ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kuralı yeğeni Aylin Mavi için bozdu. Minik bebeği ziyarete giden Erçel, Instagram hesabından yeğeni ile pozlarını paylaştı. Erçel’in paylaşımına sadece iki saat içinde 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.