Hande Erçel ve Murat Dalkılıç evleniyor!
17 aydır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç barışmalarının ardından birlikteliklerini resmiyete dökme kararı verdiler.
Merve Boluğur ile boşanmasından uzun süre sonra güzel oyuncu ile birlikte olmaya başlayan Murat Dalkılıç, Hande Erçel'den ayrı kalmak istemiyor. Bir dönem araları açılan ancak Hande Erçel'in annesinin vefatından sonra tekrar bir araya gelen ikili birlikteliklerini resmiyete dökmeye karar verdi.
Hande Erçel'in annesini kaybetmesinin ardından en büyük destekçisi olan Murat Dalkılıç ile aralarındaki buzlar eridi ve düğün tarihleri belli oldu. Sevgililer önümüzdeki Temmuz ayında sade bir törenle dünya evine girmeyi planlıyorlar.
Hande Erçel kariyerine odaklanmak istediği için evlilik teklifiyle gelen Murat Dalkılıç'a ''hayır'' dedi iddialarıyla ayrıldıkları söylenenen çift barışmalarının ardından Murat Dalkılıç'ın kız kardeşinin çektiği fotoğrafı sosyal medyaya yükleyerek barıştıklarını duyurmuşlardı.
Annesinin vefatından sonra yas tutan Hande Erçel'i yalnız bırakmayan Murat Dalkılıç ile Ulus'taki evinde beraber kalıyorlardı.