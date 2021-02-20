Hande Erçel ve Kerem Bürsin fena yakalandı gören gözlerine inanamadı

Sen Çal Kapımı dizisinde birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin hayranları, beraber olmalarını çok istiyor. Şimdiye kadar da birçok kez ikilinin aşk yaşadığına dair haberler çıktı. Fakat her seferinde ''Böyle bir şey yok'' diyerek bu haberleri yalanladılar.