Hande Erçel ve Kerem Bürsin fena yakalandı gören gözlerine inanamadı
Sen Çal Kapımı yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin öyle bir yakalandılar ki artık herkes bir açıklama bekliyor.
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı iki başarılı ve sevilen oyuncuyu başrollerinde barındırınca her hafta dizi en çok konuşulanlar arasında alıyor. Fakat bu konuşmalarda en çok merak edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in özel hayatı oluyor...
Sen Çal Kapımı dizisinde birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin hayranları, beraber olmalarını çok istiyor. Şimdiye kadar da birçok kez ikilinin aşk yaşadığına dair haberler çıktı. Fakat her seferinde ''Böyle bir şey yok'' diyerek bu haberleri yalanladılar.
Ne zaman basın mensuplarıyla sohbet etseler her iki tarafta ''Biz arkadaşız'' açıklamasını yaptı. Hayranları ise bu duruma inanmak istemedi. Son dergi çekimlerindeki samimi halleri de dikkat çekince iinin sevenleri bir umut bir detay aramaya başladılar.
İşte o detay bir görüntüyle gün yüzüne çıktı. Rol aldıkları dizide yakınlaştıkları konuşulan ikili, iddiaları güçlendirecek görüntüyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.