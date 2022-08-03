Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'dan herkesi şok eden gelişme! Bu hamle kriz çıkaracak
Oyuncu Hande Erçel, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile ilişki yaşıyordu. İkili, Yıldırım'ın aldattığı iddiasıyla yollarını ayırmıştı. İlişki bittikten sonra 'sadece arkadaşız' diyen Erçel ve Yıldırım arasında bomba bir gelişme yaşandı. Bu hamle, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım yaşadıkları ilişkiyle büyük dikkat çekmişti. Ama oyuncu Kaan Yıldırım'ın aldattığı iddiasıyla, Hande Erçel ile arası bozulmuştu. Yollarını ayırma kararı alan ikiliden haftalar sonra şok eden hareket geldi. Aralarındaki gelişme, gündeme bomba gibi düştü.
Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.
Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın mutluluğu kısa sürdü.
Geçtiğimiz aylarda muhabirlerle sohbet eden Erçel: