Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'dan herkesi şok eden gelişme! Bu hamle kriz çıkaracak

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım yaşadıkları ilişkiyle büyük dikkat çekmişti. Ama oyuncu Kaan Yıldırım'ın aldattığı iddiasıyla, Hande Erçel ile arası bozulmuştu. Yollarını ayırma kararı alan ikiliden haftalar sonra şok eden hareket geldi. Aralarındaki gelişme, gündeme bomba gibi düştü.