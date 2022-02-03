Hande Erçel ve influencer Ala Tokel, Ezgi Fındık, Rachel Araz Kiresepi Instagram kazançları olay!
Instagram'da reklam başına servet kazanan Ala Tokel, Ezgi Fındık, Rachel Araz Kiresepi ve oyuncu Hande Erçel'in paylaşımlarından aldıkları ücretler dudak uçuklatıyor!
Instagram'da artık sadece influncer ve fenomenler ürün önerileri ve reklamlar ile para kazanmıyor. Mesleği oyunculuk ya da şarkıcılık olan ünlüler de aldıkları reklam ücretleriyle dudak uçuklatıyor. Son günlerde Instagram reklamlarından kazandığı parayla dudak uçuklatan Hande Erçel'in Instagram'da 2 saat içinde yaptığı 2 ayrı paylaşımdan 250 bin TL'yi cebine koyduğunun ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan hem link vererek takipçilerine önerdikleri ürünler üzerinden para kazanan hem de reklam anlaşmaları yapan influencer ev fenomenlerin dakikalar içinde kazandıkları ücretler dudak uçuklattı.
Hande Erçel'in kazandığı astronomik rakam bile influencer'ları geçemedi: Hande Erçel, Instagram’da iki saatte iki ayrı paylaşım yapıp 250 bin TL’yi cebine koydu. Bu dudak uçuklatan kazancıyla bile Influencer’ları yakalayamadı. Ala Tokel, Rachel Araz Kiresepi ve Ezgi Fındık gibi isimlerin tek bir paylaşımdan 500 bin TL’ye varan paralar kazandığı ortaya çıktı.
Influencer'ların saniyeler içinde kazandıkları para Hande'yi solda sıfır bıraktı: Hande Erçel, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşım sayesinde 100; bir otomobil markasıyla yaptığı işbirliği sayesinde de 150 bin TL'yi cebine koydu. Sosyal medyayı gelir kapısı yapan Influencer'lar ise dudak uçuklatan kazançlarıyla güzel oyuncunun bu kazancını da sollayıp adeta birer holdinge dönüştü.
Paranın 'alasını' kazanıyorlar: Instagram'da 26.5 milyon takipçisi olan Hande Erçel'e sosyal medya kazançlarıyla fark atan Influencer'lar arasında Ala Tokel, Rachel Araz Kiresepi, Selin Yağcıoğlu ve Ezgi Fındık başı çekiyor. Bu isimler arasından öne çıkan isim ise makyaj stüdyoları zinciri bulunan Ala Tokel...