Hande Erçel ve influencer Ala Tokel, Ezgi Fındık, Rachel Araz Kiresepi Instagram kazançları olay!

Instagram'da artık sadece influncer ve fenomenler ürün önerileri ve reklamlar ile para kazanmıyor. Mesleği oyunculuk ya da şarkıcılık olan ünlüler de aldıkları reklam ücretleriyle dudak uçuklatıyor. Son günlerde Instagram reklamlarından kazandığı parayla dudak uçuklatan Hande Erçel'in Instagram'da 2 saat içinde yaptığı 2 ayrı paylaşımdan 250 bin TL'yi cebine koyduğunun ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan hem link vererek takipçilerine önerdikleri ürünler üzerinden para kazanan hem de reklam anlaşmaları yapan influencer ev fenomenlerin dakikalar içinde kazandıkları ücretler dudak uçuklattı.