Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında ihanet skandalı! Yakın arkadaşı itiraf etti

Son günlerde gündemden düşmeyen, 3 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile cemiyetin gözde bekarlarından olan Hakan Sabancı'nın ilişkisi sürpriz bir şekilde sona erdi. Erçel, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan bütün fotoğraflarını kaldırdı. Bu hamleden sonra tüm gözler Sabancı'ya çevrildi.