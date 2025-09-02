Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında ihanet skandalı! Yakın arkadaşı itiraf etti
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığı, son günlerde sıkça konuşulan ve merak edilen konulardan biri haline geldi . Çiftin ayrılık haberi, sosyal medyada ortaya atılan ihanet iddiasıyla yeni bir boyut kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Hande Erçel'in aylarca aldatıldığını iddia etti. Sabancı'nın bakın hangi isimle yeniden görüşmeye başladığı ortaya çıktı
Son günlerde gündemden düşmeyen, 3 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile cemiyetin gözde bekarlarından olan Hakan Sabancı'nın ilişkisi sürpriz bir şekilde sona erdi. Erçel, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan bütün fotoğraflarını kaldırdı. Bu hamleden sonra tüm gözler Sabancı'ya çevrildi.
Hande Erçel'in bu hamlesinden sonra Hakan Sabancıdan karşılık gecikmedi, o da sosyal medya hesabından beraber oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı.
Ayrılığın ardından sebepleri merak edildi ve akıllara 'ihanet' ihtimalleri iddia edildi. Ünlü çiftin evlilik konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ve Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi onaylamaması sebebiyle ilişkilerini noktaladığı öne sürüldü.
İhanet iddialarının yoğunlaşmasıyla, Hakan Sabancı'dan açıklama geldi. Sabancı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.