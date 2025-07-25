Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşk tatilinde!

O KAREYE YORUM YAĞDI

Renkli evleri, tarihi dokusu ve nefes kesen manzarasıyla ünlü Amalfi, çiftin romantik kaçamağı için adeta ideal bir rota oldu. Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, sevgilisi Sabancı ile birlikte çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini mest etti.