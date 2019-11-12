Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un dizisi Azize'nin tarihi belli oldu iddialı açıklama
Kanal D'de yayınlanacak olan Azize dizisininde başrolü Buğra Gülsoy ile paylaşacak olan Hande Erçel'den iddialı çıkış geldi.
Hande Erçel ve Buğra Gülsoy ikilisinin başrollerinde yer alacağı Kanal D'nin yeni dizisi Azize için Erçel'den iddialı bir açıklama geldi. 19 Kasım'da ekranlarda seyirciyle buluşacak olan Azize için Hande Erçel, şunları söyledi:
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''Bence 'Azize' herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı bir karakter. Senaryoyu okuduğumda çok heyecanlandım.''
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''Buğra ile ilk kez bir projede buluştuk; çok iyi partner olduk. Bu ekrana yansıyacak.''
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Kanal D'de yayınlanacak olan Azize dizisinde Hande Erçel, 'Azize' karakterine hayat verirken Buğra Gülsoy ise 'Kartal' karakterine hayat verecek.
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