Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un dizisi Azize'nin tarihi belli oldu iddialı açıklama

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy ikilisinin başrollerinde yer alacağı Kanal D'nin yeni dizisi Azize için Erçel'den iddialı bir açıklama geldi. 19 Kasım'da ekranlarda seyirciyle buluşacak olan Azize için Hande Erçel, şunları söyledi: