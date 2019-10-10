Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize dizisine flaş transfer en son UTC'de oynamıştı
Çok yakında Kanal D ekranlarında başlaması beklenen Azize dizisinin, daha başlamadan kadrosuna genç bir ismi dahil ettiği öğrenildi.
Buğra Gülsoy ve Hande Erçel hayranlarının geri sayımına başladığı dizide yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler'de rol alan bir ismin Azize dizisinin kadrosuna katıldığı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Azize’nin kadrosuna, genç oyuncu Efekan Can dahil oldu. Bu haberin ardından Efekan Can'ın kim olduğu sorulmaya başlandı.
Efekan Can kimdir?
Efekan Can 1994 yılında Bilecik ilimizde dünyaya gelmiştir ve 23 yaşındadır. Bilecik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezunun olan Efekan Can İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü’nde yüksek lisansını eğitimini bitirmiştir. Efekan Can Atölye Craft’ta oyunculuk eğitimi almıştır.
Efekan Can, Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçmiştir.