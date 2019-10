Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize dizisine flaş transfer en son UTC'de oynamıştı

Efekan Can kimdir?

Efekan Can 1994 yılında Bilecik ilimizde dünyaya gelmiştir ve 23 yaşındadır. Bilecik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezunun olan Efekan Can İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü’nde yüksek lisansını eğitimini bitirmiştir. Efekan Can Atölye Craft’ta oyunculuk eğitimi almıştır.