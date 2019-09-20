Hande Erçel ve Buğra Gülsoy Azize dizisinde oynayacak dizi afişi olay oldu

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy da sosyal medya hesapları Instagram'dan dizileri Azize'nin afişini 'Yakında' notuyla paylaştılar ve takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Kısa sürede binlerce beğeni alan dizinin afişi hayranları bu kadar heyecanlandırmışken dizinin reytingleri alt üst etmesi bekleniyor.