Hande Erçel ve Buğra Gülsoy Azize dizisinde oynayacak dizi afişi olay oldu
Hande Erçel ve Buğra Gülsoy bomba gibi bir dizi ile geliyor. İkilinin dizi afişi bile hayranlarını heyecanlandırdı.
Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un beraber rol alacağı dizileri Azize'nin geçtiğimiz hafta haberi gelmişti. İkilinin hayranları bu habere çok sevinirken bu hafta gelen dizi afişi sosyal medyayı salladı.
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Hande Erçel ve Buğra Gülsoy da sosyal medya hesapları Instagram'dan dizileri Azize'nin afişini 'Yakında' notuyla paylaştılar ve takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Kısa sürede binlerce beğeni alan dizinin afişi hayranları bu kadar heyecanlandırmışken dizinin reytingleri alt üst etmesi bekleniyor.
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Kanal D'de yayınlanacak olan Azize dizisinde Hande Erçel, 'Aziz' karakterine hayat verirken Buğra Gülsoy ise 'Kartal' karakterine hayat verecek.
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Kanal D'de yayınlanacak olan Azize'nin çekimlerine ise geçtiğimiz günlerde başlandı.
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