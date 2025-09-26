Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in Milano pozları sosyal medyayı salladı!
Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile İtalya'nın Milano kentine gitti. Erçel kardeşlerin sosyal medyada paylaştıkları o pozlar, her tarafından çok beğenildi.
Kısa bir süre önce Hakan Sabancı ile ilişkisini sürpriz bir kararla noktalayan Hande Erçel, uzun bir süre sonra ekranlara döndü.
Aşk ve Gözyaşı dizisinde Barış Arduç ile başrol oynayan ünlü isim, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu son paylaşımıyla da gündem oldu. Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile İtalya'ya gitti. Ablasıyla Milano Moda Haftası'na giden Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Otel odasında da poz veren Erçel kardeşler, paylaştıkları kareye "Bu sadece moda haftası değil, kız kardeşler haftası" notunu düştü.