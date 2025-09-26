BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in Milano pozları sosyal medyayı salladı!

|
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in Milano pozları sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile İtalya'nın Milano kentine gitti. Erçel kardeşlerin sosyal medyada paylaştıkları o pozlar, her tarafından çok beğenildi.

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in Milano pozları sosyal medyayı salladı! - Resim: 1

Kısa bir süre önce Hakan Sabancı ile ilişkisini sürpriz bir kararla noktalayan Hande Erçel, uzun bir süre sonra ekranlara döndü.

15
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in Milano pozları sosyal medyayı salladı! - Resim: 2

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Barış Arduç ile başrol oynayan ünlü isim, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

25
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in Milano pozları sosyal medyayı salladı! - Resim: 3

Ünlü oyuncu son paylaşımıyla da gündem oldu. Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile İtalya'ya gitti. Ablasıyla Milano Moda Haftası'na giden Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

35
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in Milano pozları sosyal medyayı salladı! - Resim: 4

 Otel odasında da poz veren Erçel kardeşler, paylaştıkları kareye "Bu sadece moda haftası değil, kız kardeşler haftası" notunu düştü.
 

45