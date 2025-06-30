Hande Erçel ünlü akını yaşanan düğüne katıldı! Horon performansı geceye renk kattı!

Dört yıldır birlikte olan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile haber spikeri Merve Dinçkol, dün akşam İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Nikahta duygusal anlar yaşanırken, Hande Erçel'in horon performansı geceye damga vurdu.

Oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu haber spikeri Merve Dinçkol ile evlendi. Ünlü çift, dün akşam İstanbul'da düzenlenen bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Dört Yıllık Birliktelik Evlilikle Taçlandı

'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı "Sedat Koroğlu" karakteriyle hafızalara kazınan Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol'un dört yıl süren ilişkisi mutlu sona ulaştı. Çiftin nikâh töreni, yakın dostlarının ve magazin dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.