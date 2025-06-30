Hande Erçel ünlü akını yaşanan düğüne katıldı! Horon performansı geceye renk kattı!
Ünlü oyuncu Hande Erçel güzelliği ve oyunculuğu kadar aşk hayatı ile de gündemde. Son olarak Aşkı Hatırla ile büyük ses getiren Hande Erçel ayrılık iddiaları sonrası sevgilisi Hakan Sabancı ile yılın düğününe katıldı. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Diçkol'un düğününe horon performansı ile damga vurdu.
Dört yıldır birlikte olan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile haber spikeri Merve Dinçkol, dün akşam İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Nikahta duygusal anlar yaşanırken, Hande Erçel'in horon performansı geceye damga vurdu.
Oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu haber spikeri Merve Dinçkol ile evlendi. Ünlü çift, dün akşam İstanbul'da düzenlenen bir düğünle hayatlarını birleştirdi.
Dört Yıllık Birliktelik Evlilikle Taçlandı
'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı "Sedat Koroğlu" karakteriyle hafızalara kazınan Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol'un dört yıl süren ilişkisi mutlu sona ulaştı. Çiftin nikâh töreni, yakın dostlarının ve magazin dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.
Nikahta Duygusal Anlar
Nikâh memurunun, gelin Merve Dinçkol'a babasının adını sorduğu sırada törende duygusal anlar yaşandı. Dinçkol'un 2018 yılında vefat eden babasının isminin anılması, hem çifti hem de davetlileri duygulandırdı.
Ünlü İsimler Düğüne Akın Etti
Geceye cemiyet ve sanat camiasından birçok tanınmış isim katıldı. Cannes dönüşü sevgilisi Hakan Sabancı ile düğüne gelen oyuncu Hande Erçel de geceye renk kattı. Erçel'in Feyyaz Şerifoğlu ile sahnede horon oynaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Horon ve Göbek Dansı Olay Oldu
Törenin ilerleyen saatlerinde Karadeniz ezgileriyle başlayan horon gösterisi, yerini hareketli şarkılarla dansa bıraktı. Davetliler gece boyunca doyasıya eğlenirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.