Hande Erçel: 'Tam Zamanlı Teyzecilik' notuyla Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı!
Ünlü oyuncu Hande Erçel ablası Gamze Erçel'in doğumundan sonra bir an olsun yeğeninin yanından ayrılmıyor. Erçel, yeğeniyle çekildiği fotoğrafları yayımlamaya devam ediyor.
Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 3 yıldır aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile nisan ayında dünyaevine girdiler. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, yaklaşık iki hafta önce dünyaya gözlerini açtı.
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İlk defa teyzelik duygusunu tadan oyuncu Hande Erçel, ablasını ve yeğenini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlamayı ihmal etmiyor.
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Erçel, Aylin Mavi'yi uyutmaya çalıştığı anları, "Tam zamanlı teyzecilik" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Gamze Erçel ise kardeşinin paylaşımına, "Yukardan aşağı indiğimde ki manzaram..." yorumunu yaptı.
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