Hande Erçel paylaştı Kerem Bursin'le Sarp Bozkurt'tan olay poz: Biliyorsunuz ben evliyim
Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi pozlarının ardından Sarp Bozkurt ikiliyi fena tiye aldı.
Son yıllarda yıldızı parlayan oyuncuların başında gelen Hande Erçel, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde ev hallerini paylaşan oyuncu bu sefer de arabadaki hallerini paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı.
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Instagram'da 18,4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, file çoraplı renkli ceketli kombiniyle arabanın ön koltuğunda peş peşe poz verdi.
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Pozlarının bazılarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya kısa sürede 2,6 milyon beğeni ve binlerce yorum geldi.
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