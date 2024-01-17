Hande Erçel oyunculuğu sildi! Hakan Sabancı ile evleniyor mu? 'Oyunculuğu berbat' deniliyordu
Son dönemde oynadığı diziler tutmayan ve oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel, sosyal medya hesabından oyunculuğu sildi. Oyunculukla ilgili tüm fotoğraflarını da kaldırdı. Bu durum "oyunculuğu bırakıyor" dedirtirken, kimileri "oyunculuğu eleştirildiği için bırakıyor" dedi kimi de "Hakan Sabancı ile evlenmeye hazırlandığı için bırakıyor" yorumları yaptı.
Güzel oyuncu Hande Erçel, oyunculuğu bırakıyor mu? Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın oğulları Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, 31 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabındaki biyografisinden oyunculuğu sildi. Bu da Erçel oyunculuğu bıraktı yorumlarına neden oldu. Erçel, Hakan Sabancı ile evleniyor mu?... İşte son dedikodular...
Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Hande Erçel'in oyunculuk kariyerini sonlandırdığı iddia edildi. Oyuncu Hande Erçel, son oynadığı dizi 'Bambaşka Biri' 16. Bölümüyle ekranlara veda etti.
Dizi çekimleri biter bitmez, sevgilisi Hakan Sabancı ile Bali'ye giden Erçel saçını da bakır rengi yapmıştı. Saç rengi değişince Erçel'in bazı takipçileri tarafından yeni bir diziye başlayacağı iddia edilmişti.
Bakır saçı ve yeni karakter ile karşımıza çıkacağını beklediğimiz Hande Erçel şok bir karar aldı. Erçel'in sosyal medya hesabında yaptığı temizlik ve değişiklikler "oyunculuğu bırakıyor" yorumlarına neden oldu.