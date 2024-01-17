Hande Erçel oyunculuğu sildi! Hakan Sabancı ile evleniyor mu? 'Oyunculuğu berbat' deniliyordu

Güzel oyuncu Hande Erçel, oyunculuğu bırakıyor mu? Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın oğulları Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, 31 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabındaki biyografisinden oyunculuğu sildi. Bu da Erçel oyunculuğu bıraktı yorumlarına neden oldu. Erçel, Hakan Sabancı ile evleniyor mu?... İşte son dedikodular...