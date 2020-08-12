Hande Erçel Murat Dalkılıç'a övgüler yağdırdı Kerem Bürsin'i duyunca bakın ne yaptı
Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel, eski sevgilisine övgüler yağdırırken Kerem Bürsin adını duyunca ne diyeceğini şaşırdı.
Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Murat Dalkılıç ile bir küs bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine son verdiklerini sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu. Erçel, bu ayrılığın üzerine ise ilk kez sessizliğini bozdu ve eski sevgilisi Dalkılıç hakkında söyledikleriyle olay oldu.
Hande Erçel, dizisi Sen Çal Kapımı'nın çekimleri için Beykoz'da olduğu esnada Murat Dalkılıç'la ayrılık nedeninin, popçunun çocuk istediği iddiaları soruldu.
Erçel, "Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım sosyal medyada. Onun dışında hiçbir kötü şey yok. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben" cevabını verdi.
Hande Erçel'e rol arkadaşı Kerem Bürsin haklarında çıkan aşk iddiaları sorulunca ise cevap vermeyi tercih etmedi ve aracına binerek uzaklaştı.